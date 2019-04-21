داعش يتبنى هجوم الرياض



أعلن تنظيم "داعش"، مساء يوم الأحد، تبنيه للهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض. الخليج 365/ بغدادأعلن تنظيم "داعش"، مساء يوم الأحد، تبنيه للهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض. وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالسعودية تفاصيل الهجوم المسلح. وأوضح في بيان أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت صباح هذا اليوم من إحباط عمل استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض.





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