قناة عبرية: الإمارات وإسرائيل في عمل عسكري مشترك

الخليج 365/ بغدادزعمت قناة عبرية أن الإمارات أنهت عملا عسكريا جمعها بإسرائيل في اليونان.

وادعت القناة العبرية الثانية بأن طيارين إماراتيين شاركو جنبا إلى جنب مع طيارين إسرائيليين في مناورات Iniohos 2019 العسكرية، التي انتهت يوم 12 أبريل/نيسان الحالي، في اليونان.

وتحت عنوان "تطبيع في الجو"، كتبت القناة العبرية أن طيارين من إسرائيل شاركوا طيارين من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مناورة "Iniohos 2019" بحضور العديد من الدول، كالولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص، في قاعدة "إندرافيدا" اليونانية.



وأوضح الموقع الرسمي لسلاح الجو اليوناني أن المناورة التي جرت وقائعها في قاعدة عسكرية يونانية، انتهت في الثاني عشر من الشهر الجاري، بمشاركة إماراتية.

وشارك في المناورة العسكرية أكثر من 200 طائرة بـ80 طيار من هذه الدول المشاركة (الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص، إضافة للدولة المضيفة، اليونان).

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضباطها المشاركين في المناورة العسكرية، أنهم تدربوا على الدخول في حرب حقيقية، لمواجهة "الإرهاب"، ولمواجهات عسكرية محتملة من "الأعداء"، لم تسمها القناة.

وتساءلت القناة العبرية عما كان يعتقد أنه سيأتي يوم ويتدرب الطيارون الإماراتيون بجانب الطيارين الإسرائيليين.

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من جهته، وصف المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، المناورة المشتركة بين قوات إماراتية وإسرائيلية في اليونان بـ"العار الكبير".

وأوضح الموقع الرسمي لسلاح الجو اليوناني أن المناورة التي جرت وقائعها في قاعدة عسكرية يونانية، انتهت في الثاني عشر من الشهر الجاري، بمشاركة إماراتية.

وشارك في المناورة العسكرية أكثر من 200 طائرة بـ80 طيار من هذه الدول المشاركة (الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص، إضافة للدولة المضيفة، اليونان).

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضباطها المشاركين في المناورة العسكرية، أنهم تدربوا على الدخول في حرب حقيقية، لمواجهة "الإرهاب"، ولمواجهات عسكرية محتملة من "الأعداء"، لم تسمها القناة.

وتساءلت القناة العبرية عما كان يعتقد أنه سيأتي يوم ويتدرب الطيارون الإماراتيون بجانب الطيارين الإسرائيليين.

من جهته، وصف المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، المناورة المشتركة بين قوات إماراتية وإسرائيلية في اليونان بـ"العار الكبير".

