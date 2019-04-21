المجلس العسكري السوداني: الدعم الإماراتي والسعودي سيسهم في استقرار البلاد

أشاد المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بدعم الإمارات والسعودية المالي الذي أعلنا عنه، في وقت سابق، الأحد، مؤكدا أنه سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

و أعلنت الإمارات والسعودية، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.

وأضاف الفريق الركن كباشي، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه من المخطط أن يسافر وفد سوداني إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية اليوم أو غدا لمناقشة رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت "تغيرا جذريا" في الحكومة.

وفي 12 أغسطس/آب 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت واشنطن حينها إن نظام الحكم السوداني يقود حرباً دينية في الجنوب وله علاقات مشبوهة بإيران وليبيا، وإنه متورط في أعمال إرهابية.

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وأكد الفريق الركن شمس الدين، أن المجلس العسكري الانتقالي، يتعجل تشكيل الحكومة المدنية، مشيرا إلى أنه تم استلام 124 رؤية وهي قيد الدراسة من اللجنة السياسية، موضحا أن هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين الأحزاب المختلفة، ونقاط الاختلاف ليست بالكبيرة ويمكن تجاوزها.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أن الاتحاد الأفريقي أبدى موقفا متفهما لما يحدث في البلاد من تغييرات خلال الفترة الماضية.

والسبت، زار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، السودان، والتقى برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين.

وقال فكي إن السودان يعتبر دولة محورية في القارة السمراء وإن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في البلاد والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر، موكداً أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمراً أساسياً.