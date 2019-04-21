سيف بن زايد: هجمات سريلانكا تؤكد ضرورة مواصلة جهود اجتثاث الإرهاب

قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتية، إن هجمات سريلانكا الإرهابية تؤكد ضرورة عدم التهاون مع الإرهابيين والاستمرار في مواصلة الجهود لاجتثاث الإرهاب ونشر ثقافة التسامح.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "توتير"، أن قتل الأبرياء الآمنين جريمة آثمة، وتزداد بشاعة باستهداف الناس في يوم عيدهم وفي أماكن عبادتهم، مؤكدا أن دموية الإرهاب واستهانته بأرواح الآمنين لا يجب التهاون معهما.



وتقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد بخالص التعازي القلبية لسريلانكا حكومة وشعباً، مشددا على أن مساعي اجتثاث الإرهاب ونشر روح وثقافة التسامح بين شعوب العالم لن تتوقف.

ووقعت تفجيرات في 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن مقتل نحو 190 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.

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وأعلنت الحكومة فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل؛ على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

وشددت السلطات من إجراءاتها عقب 8 انفجارات ضربت عددا من الكنائس والفنادق الكبرى في العاصمة السريلانكية ومدنٍ أخرى.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينجي، بما وصفه بـ"الهجمات الجبانة"، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في بلاده، في وقت لاحق اليوم الأحد.



