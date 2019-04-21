اليمن: مليشيا الحوثي تحاول فرض أفكارها بالقوة

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأحد، إن اليمنيين متمسكون بالقيم الديمقراطية الحضارية وبوسائل التغيير السلمي وليس العنفي أو الانقلابي أو الإرهابي، التي تحاول فرضها مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، خلال لقائه الأول مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أن الانقلابيين "مليشيا مسلحة قابعة في أوهامها وفكرها المتخلف وتحاول فرض ذلك بالقوة والترهيب على الإرادة الجامعة لليمنيين".

وناقش رئيس الحكومة اليمنية، مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الخطوات المنجزة لاضطلاع اللجنة بمسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019.

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واطلع رئيس الوزراء، من القائم بأعمال رئيس اللجنة وأعضائها، على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك اعتبار كل ما صدر عن مليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونيه لصدورها.

وأكد عبدالملك أن الحكومة لن تألو جهدا لتيسير وتسهيل كافة أعمال اللجنة، ودعمها على كافة الأصعدة المالية والإدارية، وتوفير المناخ الملائم لعملها بكل استقلال وحيادية في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه، أكد القاضي خميس الديني القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن العمل يجري على قدم وساق للانطلاق نحو العمل الوطني وتنفيذ حزمة من البرامج والخطط المنفذة لعدد من المشاريع أهمها مشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني.