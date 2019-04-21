انت الان تتابع إغلاق المدارس الحكومية في سيرلانكا لمدة يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت السلطات في دولة سريلانكا، إغلاق المدارس الحكومية لمدة يومين، وإلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية، المقرر لها اليوم الأحد، وفرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وذلك بعدما أعلنت الشرطة وقوع انفجار ثامن في العاصمة كولومبو، وارتفاع عدد ضحايا الانفجارت التي استهدفت كنائس وفنادق، صباح عيد الفصح، إلى 200 قتيل على الأقل، وعشرات الجرحى. وقالت الشرطة إن الانفجار السابع، الذي وقع قبل دقائق قليلة من آخر انفجار، كان في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، وخلف الهجوم قتيلين على الأقل، بحسب سكاي نيوز.

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة. ويشكل البوذيون 70 بالمئة من سكان سريلانكا، إلى جانب 12 في المئة من الهندوس و10 في المئة من المسلمين و7 في المئة من المسيحيين. ويعتبر الكوثوليك بمثابة قوة موحدة في هذا البلد، إذ يتوزعون