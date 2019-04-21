شبح الانقسام يهدد حزب العمال بسبب البريكست

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احتمال خسارة الحزب أصوات الكثير من الشباب المؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية إذا لم يطرح الحزب مجددًا موضوع الذهاب إلى استفتاء ثانٍ.

يبدو أن رحى الانقسام السياسي الحاد في بريطانيا بسبب البريكست تطحن الجميع، والضحية التالية ربما يكون جيمي كوربين زعيم حزب العمال؛ حيث تكاثرت الأصوات داخل الحزب صاحب أكبر كتلة معارضة داخل مجلس العموم البريطاني، بشأن دعم الحزب لخيار طرح استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في سياق بداية العد التنازلي لانتخابات البرلمان الأوروبي، والمقرر لها في 23 مايو المقبل، وذلك في حال استمرار فشل البرلمان في تمرير اتفاق للخروج قبل الموعد المذكور.

الأصوات المنادية بتبني الحزب لخيار طرح استفتاء آخر بشأن البريكست ازدادت حدتها بعد ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة حول نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي داخل المملكة المتحدة. حيث أظهر استطلاع أجرته منظمة "YouGov" لقياس الرأي العام، وشارك فيه 1855 شخصًا، تصدر حزب البريكست بزعامة نايجل فاراج بـ27 %

الأصوات المنادية بتبني الحزب لخيار طرح استفتاء آخر بشأن البريكست ازدادت حدتها بعد ظهور نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة حول نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي داخل المملكة المتحدة. حيث أظهر استطلاع أجرته منظمة "YouGov" لقياس الرأي العام، وشارك فيه 1855 شخصًا، تصدر حزب البريكست بزعامة نايجل فاراج بـ27 % من الأصوات، وحل بعده حزب العمال، وحقق 22%، فيما جاء المحافظون ثالثًا بـ15%، بينما أعربت نسبة كبيرة من المصوتين عن عدم حسم الأمر بعد. وقالت النائبة المخضرمة عن حزب العمال مارجريت بيكيت إن حزب فاراج اليميني سيفوز إذا لم يقدم حزب العمال نفسه بقوة كممثل لأصوات مؤيدي البقاء في الكتلة الأوروبية، وذلك أن أصوات هؤلاء الأخيرين سوف تنقسم بين أحزاب العمال، والليبرالي الديمقراطي، والوطني الإسكتلندي. وأضافت وزيرة الخارجية السابقة التي نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحاتها: "لقد أثبتت هذه الانتخابات سابقًا أنها أرض خصبة لسياسة فاراج اليمينية المتطرفة، وقد تكون كذلك مرة أخرى، رسالة هذا الاستطلاع واضحة وقوية، لن يستطيع سوى العمال منع فوز فاراج، وذلك عبر طرح خيار العودة للشعب ثانية". Advertisements «البريكست» يحاصر ماي بين الاتحاد الأوروبي والعموم

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الاستطلاع أظهر احتمال خسارة العمال في انتخابات البرلمان الأوروبي، إذا دعم برنامجه المضي قدمًا في البريكست حتى ولو كان ذلك في إطار متخلف، كالبقاء ضمن اتحاد جمركي مع الكتلة الأوروبية. يأتي ذلك بعد أسبوع من تحذير زعيم كتلة الحزب في البرلمان الأوروبي ريتشارد كوربيت، لكوربين من احتمال خسارة الحزب أصوات الكثير من الشباب المؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن المجموعة الأوروبية إذا لم يطرح الحزب مجددًا موضوع الذهاب إلى استفتاء ثانٍ، وبحسب الجارديان؛ فذلك يأتي وسط مخاوف متزايدة داخل قيادات بالحزب من خسارة أصوات الكثير من ناخبيه. وفي استمرار لنفس الطرح، كتب نائب زعيم الحزب توم واطسون في صفحة الرأي بالجارديان يوم أمس بأن الحزب لا يمكنه الاستمرار في مواقفه المحايدة تجاه البريكست والاكتفاء "بطرح خجول" حول موضوع الاستفتاء الثاني، وأنه بذلك يسهل على فاراج وحزبه اليميني مهمة الفوز؛ مستفيدًا من طرحه المتطرف الذي لا يحل شيئًا بحسب تعبيره. وأضاف أيضًا أنه ينبغي على حزب العمال تقديم طرح واضح وجذري يدعم مسألة طرح استفتاء آخر، وينبغي كذلك "أن نتحدث مباشرة إلى الأشخاص الذين نمثلهم، ونقدم بديلا نابعًا من قيمنا ومبادئنا الجذرية"، مشددا على أن النقاشات الإعلامية حول الموضوع اكتفت بتغطية الأزمة في البرلمان، ولم تفكر في تبعات الخروج المرتقب على حياة الكثير من العمال الذين أصبح استمرارهم في وظائفهم على المحك، والأسر التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع أسعار السلع المرتقب. ورغم تلك الضغوط التي يتعرض لها زعيم العمال في هذا الصدد؛ مما قالت الجريدة البريطانية إنه 80% من أعضاء كتلته البرلمانية، إلا أن بعض النواب الآخرين يرون أن مسألة طرح استفتاء آخر قد تقوض الإيمان بالديمقراطية، فضلا عن خشيتهم من انهيار المحادثات المستمرة بين الحكومة والحزب، والمنتظر استئنافها هذا الأسبوع، في حال الإصرار على جعل أي اتفاق للخروج مشروطًا بإجراء استفتاء ثان. وتداول بعض نواب الكتلة العمالية داخل مجلس العموم، خطابًا بهذا المعنى، وقال ستيفن كينوك وهو أحد هؤلاء النواب: "من الأهمية بمكان أن نترك انطباعًا داخل الشعب بأننا نشارك في المفاوضات بحسن نية، أعتقد أنه من الخطأ أن نبدأ في إشهار خطوطنا الحمراء بوجه رئيسة الوزراء في الوقت الذي بدأت فيه بالتخلي عن حدتها".

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