ضبط اثنين من المشتبه بهم على خلفية هجمات سريلانكا

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ذكرت وسائل إعلام محلية في سريلانكا، أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم على خلفية سلسلة الهجمات الدامية في سريلانكا، صباح اليوم الأحد. وأعلنت الشرطة السريلانكية، وقوع انفجار ثامن في العاصمة كولومبو وارتفاع عدد ضحايا الانفجارت التي استهدفت كنائس وفنادق، اليوم الأحد، صباح عيد الفصح، إلى 200 قتيل على الأقل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وذكرت الشرطة، أن الانفجار السابع، الذي وقع قبل دقائق قليلة من آخر انفجار، كان في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، وخلف الهجوم قتيلين على الأقل، بحسب سكاي نيوز.

من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها. ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن

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