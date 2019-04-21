سريلانكا: انتحاري قتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن

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انفجارات سريلانكا
قالت الشرطة في سريلانكا، إن انتحاريا قتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن في العاصمة كولومبو، فيما ارتفع عدد ضحايا الانفجارت التي استهدفت كنائس وفنادق، اليوم الأحد، صباح عيد الفصح، إلى 200 قتيلا على الأقل، عشرات الجرحى، في حين قررت الحكومة، فرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وقالت الشرطة إن الانفجار السابع، الذي وقع قبل دقائق قليلة من آخر انفجار، كان في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، وخلف الهجوم قتيلين على الأقل، بحسب سكاي نيوز.
وتقرر إلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية في سيرلانكا، بالإضافة إلى إغلاق المدارس الحكومية في لمدة يومين، إذ استهدفت انفجارات، كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.Sri
وتقرر إلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية في سيرلانكا، بالإضافة إلى إغلاق المدارس الحكومية في لمدة يومين، إذ استهدفت انفجارات، كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.— ?stiklal.com.tr (@gazeteistiklal)
Sri Lanka'da üç otel ve üç kilisede patlama meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 400 kişi de yaralandı. #SriLanka https://t.co/UGGTQNFJer pic.twitter.com/h0dW17JAWw— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) April 21, 2019
وتضم سريلانكا، ذات الغالبية البوذية، أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة. ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، و12% هندوس، و10% مسلمين، و7% مسيحيين.
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