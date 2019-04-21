سريلانكا: انتحاري قتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن

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انفجارات سريلانكا

قالت الشرطة في سريلانكا، إن انتحاريا قتل 3 شرطيين في الانفجار الثامن في العاصمة كولومبو، فيما ارتفع عدد ضحايا الانفجارت التي استهدفت كنائس وفنادق، اليوم الأحد، صباح عيد الفصح، إلى 200 قتيلا على الأقل، عشرات الجرحى، في حين قررت الحكومة، فرض حظر التجوال بأثر فوري، وحجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وقالت الشرطة إن الانفجار السابع، الذي وقع قبل دقائق قليلة من آخر انفجار، كان في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، وخلف الهجوم قتيلين على الأقل، بحسب سكاي نيوز.

وتقرر إلغاء جميع مراسم صلوات الفصح المسائية في سيرلانكا، بالإضافة إلى إغلاق المدارس الحكومية في لمدة يومين، إذ استهدفت انفجارات، كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.Sri

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