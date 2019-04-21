رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يقوم بزيارته الاولى لطهران

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بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاحد زيارته الرسمية الأولى لإيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في هذا البلد.
وهبطت طائرته في مشهد، ثاني المدن حيث ضريح الإمام الرضا.
من المقرر أن يتوجه خان إلى طهران مساء ويلتقي الرئيس حسن روحاني ومسؤولين آخرين الاثنين.
تأتي الزيارة التي تستمر يومين غداة تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من القوات العسكرية والأمنية الباكستانية في بلوشستان الخميس كانوا من الانفصاليين البلوش انطلقوا من إيران.
وقال الوزير شاه محمود قرشي إن لدى باكستان أدلة على أن المهاجمين لديهم "معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية لباكستان".
في شباط/فبراير، أعلنت إيران أن التفجير الانتحاري الذي أدى الى مقتل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان المجاورة لباكستان ارتكبه باكستاني.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" الجهادية التي تشكلت عام 2012، وتعتبرها طهران "إرهابية"، مسؤوليتها عن الهجوم.
وتؤكد طهران ان هذه المجموعة تنشط خصوصا انطلاقا من قواعد داخل باكستان.
وتشهد محافظة سيستان-بلوشستان صدامات دامية بين الشرطة والانفصاليين البلوش أو الجماعات الجهادية. وغالبية سكانها من المسلمين السنة من عرقية البلوش في بلد غالبيته العظمى شيعية.
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