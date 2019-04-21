المجلس الانتقالي السوداني: نقدر ونشيد بالدعم السعودي الإماراتي لإنقاذ الاقتصاد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الأحد، تقديره وإشادته بالدعم السعودي الإماراتي الذي سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في السودان.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا، الأحد، تقديم دعم للسودان والشعب السوداني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، منها “500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني”.

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و”استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعما لجمهورية السودان”، كانت الخطوة السعودية والإماراتية لتؤكد دور البلدين الدائم في الوقوف إلى جانب الدول العربية.

وإضافة إلى وديعة الـ500 مليون التي ترمي لتقوية المركز المالي للبنك المركزي وتخفيف الضغوط على الجنيه، سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للسودانيين من غذاء ودواء ومشتقات نفطية.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري السوداني: نعمل على دراسة المقترحات من القوى السياسية. مضيفا أن الاتحاد الإفريقي أبدى موقفا متفهما لما يجري في السودان.

وأفاد بأن وفدا من المجلس الانتقالي العسكري سيغادر إلى الولايات المتحدة اليوم أو غدا.