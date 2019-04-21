سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر من بركان ثائر

جدة - عمرو شويل حذرت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم، من ثورة بركان جبل أغونغ في جزيرة بالي.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في إندونيسيا أن جبل اغونغ ثار في جزيرة بالي اليوم الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩م عند الساعة 18.56، تأمل السفارة من مواطنيها السياح التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية”.