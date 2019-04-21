السودان.. ضبطية جديدة بملايين الدولارات لنظام البشير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ضبطت السلطات السودانية، مساء الأحد، نحو 145 مليون دولار في منزل الزوجة الثانية لعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السابق.

وأفادت مصادر بأن المبالغ المضبوطة كانت مخبأة بالكامل داخل منزل زوجة حسين الثانية، قبل أن تعثر عليها السلطات السودانية وتم التحفظ عليها.

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وعثرت السلطات السودانية في وقت سابق على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة البشير، وتم إيداع هذه الأموال في البنك المركزي.

وقال رئيس المجلس العسكري في حواره للتلفزيون السوداني، إن المجلس أوكل للنيابة العامة التحقيق بشأن كل من تعرّض للمعتصمين.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي في السودن، مسؤولية المرحلة الانتقالية عقب إطاحة القوات المسلحة بعمر البشير، استجابة للمطالب الشعبية.