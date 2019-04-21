جوجل تسدد ضربة أخرى لقنوات إيرانية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

سددت شركة جوجل ضربة أخرى لقنوات إيراني بإيقاف حسابات محطات تلفزيونية إيرانية موجهة للخارج عبر منصتى يوتيوب وجوجل ميل، التابعتين لها، وذلك في خطوة جديدة بعد إغلاق تطبيق أنستقرام حسابات لعسكريين إيرانيين قبل أيام.

وكشفت شبكتا برس تي في (ناطقة بالإنجليزية وخاضعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية) وهيسبان تي في (إخبارية ناطقة بالإسبانية) أن حساباتهما الخاصة ببعض خدمات جوجل قد تعطلت فجأة بسبب انتهاكهما سياسات هذه الشركة.

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ويتعذر على مشرفي شبكة “برس تي في” النشطة في الدعاية خارجيا لأجندة نظام ولاية الفقيه التخريبية، نشر مواد فيلمية جديدة على قنواتها الإخبارية عبر منصة يوتيوب حاليا.

وأغلقت شركة جوجل في أغسطس الماضي، عددا من حسابات مستخدمي منصاتها بسبب ارتباطها سرا بحملة معلومات إيرانية زائفة، بينما اعتبرت الشبكة الإخبارية الإيرانية أن خطوة الشركة هذه تأتي في إطار سياسة الضغوط الأمريكية على طهران.

وحظرت شبكة أنستقرام، الأسبوع الماضي، صفحات عدد من العسكريين الإيرانيين البارزين بينهم محمد علي جعفري قائد مليشيا الحرس الثوري المصنفة إرهابيا من قبل واشنطن حديثا، إضافة إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس (ذراع عسكرية خارجية تخريبية).