الان تتابع الجيش الليبي: جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر على مصرف ليبيا المركزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:02 م, 21 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر على مصرف ليبيا المركزي.

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