المجلس الانتقال السوداني: الاتحاد الإفريقي أبدى موقفا متفهما لما يجري هنا

قال المجلس الانتقالي العسكري السوداني، إن اللقاءات مع فئات المجتمع السوداني المختلفة مهمة بالنسبة لنا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الاتحاد الإفريقي أبدى موقفا متفهما لما يجري في السودان.

وأكد أن فد المجلس الانتقالي سيغادر إلى الولايات المتحدة اليوم أو غدا.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد إلى واشنطن لمناقشة رفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

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وذكر البرهان، في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري، أن الوفد السوداني سوف يسافر إلى العاصمة الأمريكية خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت "تغيرا جذريا" في الحكومة.

ووفق "رويترز"، قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدرس طرقا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جذريا في الحكومة والتزاما بعدم دعم الإرهاب.