بالأسماء.. التجارة السعودية تعاقب بالتشهير مواطنين أصدروا شيكات بلا رصيد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية معاقبة مواطنين بالتشهير بسبب الشيكات بدون رصيد.

وحسب وسائل إعلام سعودية، عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، مجموعة من المتورطين في إصدار شيكات بدون رصيد بالغرامة والتشهير.

ونشرت وزارة التجارة، قائمة بأسماء المُشهر بهم، كما نشرت الوزارة العقوبات المستحقة بحق كل منهم، كما في الصورة أدناه التي يعيد نشرها الخليج 365.

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يشار إلى أن أزمة صرف شيكات بدون رصيد تعاني منها أكثر من دولة وأصدرت بحقها أحكاماً متفاوتة.

وفي القانون الإماراتي، تعد واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، جرماً وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ووفقاً لنص المادة (401) فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نية تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات. إما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيقف تنفيذ الحكم.