محمد بن زايد: تفجيرات سيرلانكا موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الانسانية والعالم.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، 21/نيسان/2019: ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت اﻷبرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين.
وأكد بن زايد أن العالم اليوم أحوج ما يكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج.
وأعاد بن زايد نشر تغريدته على حسابه باللغة الإنجليزية والسريلانكية.
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