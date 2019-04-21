وفد سوداني يزور واشنطن لرفع اسم الخرطوم من قوائم رعاة الإرهاب

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد إلى واشنطن لمناقشة رفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وذكر البرهان، في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري، أن الوفد السوداني سوف يسافر إلى العاصمة الأمريكية خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت "تغيرا جذريا" في الحكومة.

ووفق "رويترز"، قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدرس طرقا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جذريا في الحكومة والتزاما بعدم دعم الإرهاب.

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وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993.

وفي 12 أغسطس/آب 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت واشنطن حينها إن نظام الحكم السوداني يقود حرباً دينية في الجنوب وله علاقات مشبوهة بإيران وليبيا، وإنه متورط في أعمال إرهابية.

وتضم قائمة الدول الراعية للإرهاب أيضاً سوريا منذ 29 ديسمبر/كانون الأول عام 1979 وإيران منذ 19 يناير/كانون الثاني عام 1984.