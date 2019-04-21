البرهان: مصادرة 7 ملايين يورو و350 ألف دولار من مقر إقامة البشير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن إجمالي الأموال التي تم مصادرتها في مقر إقامة البشير قبيل احتجازه وإيداعه بسجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم، بلغت نحو 7 ملايين يورو و350 ألف دولار.

وأكد البرهان على أن الأموال التي تم العثور عليها في مقر إقامة البشير جرى إيداعها في بنك السودان المركزي.

وأضاف البرهان في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، أن هناك تحضيرات تجرى حاليا لتسهيل وصول المساعدات للسودان من بعض الدول الصديقة.

إلى ذلك، أعلنت الإمارات والسعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.

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ويأتي ذلك استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء ودعما لجمهورية السودان الشقيقة، ولتقوية المركز المالي للبنك المركزي السوداني، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وسيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط.

أضاف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في بنك السودان المركزي، لسرعة التعامل مع المرحلة الراهنة.