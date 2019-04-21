واشنطن: مقتل العديد من الأمريكيين في هجوم سيرلانكا الإرهابي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، مقتل العديد من الأمريكيين في هجوم سريلانكا الدامي صباح اليوم.

إلى ذلك، أعلنت الدنمارك، اليوم، مقتل ثلاثة من مواطنيها في الهجوم.

وقتل ما لا يقل عن 138 شخصا في سلسلة الاعتداءات التي استهدفت الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سيريلانكا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر بـ"هجمات جبانة"، فيما أحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلا بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.

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ووقع انفجاران في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة.

وأصيب ما لا يقل عن 160 شخصا في الاعتداء على كنيسة سانت انتوني ونقلوا إلى مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي المستشفى لوكالة فرانس برس.

وذكرت الشرطة أن ستة مواقع شهدت تفجيرات، بينها ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في العاصمة.