المسماري: نخوض معارك مع الإرهابيين على أطراف طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، المسماري، إن قوات الجيش تخوض معارك طاحنة مع الإرهابيين على أطراف طرابلس.

جاء ذلك خلال الإيجاز اليومي لقوات الجيش اليوم الأحد، 21/نيسان/2019.

وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني دمّر عشرات الأهداف للميليشيات في أطراف طرابلس بدعم من الطيران.

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وتابع ناطق الجيش الليبي: قواتنا دحرت العدو في منطقة العزيزية.

وأكد المسماري أن الميليشيات تخزن السلاح والمعدات العسكرية في المناطق السكانية بـطرابلس.

ومطلع الشهر الجاري أعلن اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عن عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من القاعدة وداعش والإخوان المسلمين المدعومين من قطر.