البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مركز الزلفى بالسعودية

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وأكدت تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بقوات الأمن في المملكة العربية السعودية وتصديهم وإحباطهم لهذا الهجوم الإرهابي الجبان.

وشددت على دعم مملكة البحرين لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.