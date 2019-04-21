شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ساحق لزيلينسكي في الانتخابات الأوكرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف)حقق الممثل فولوديمير زيلينكسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع، اليوم (الأحد).
وحصد زيلينسكي (41 عاماً) 73,2 في المئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية، مقابل 25,3 في المئة لبوروشنكو (53 عاماً)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.
وقد أقر الرئيس الأوكراني بوروشينكو بهزيمته الساحقة أمام منافسه زيلينسكي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الأوكرانية.
وفي العاصمة الروسية موسكو، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين أن الفوز الكبير الذي حققه الممثل فولوديمير زيلينسكي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا يظهر أن الأوكرانيين "صوتوا من أجل التغيير".
مضيفاً أن "على الحكومة الجديدة في البلاد أن تفهم وتدرك آمال الناخبين"
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