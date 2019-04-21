شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: العثورعلى 113 مليون دولار في منزل البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أفاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

وقال إن «فريقا مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق) ووجد 7 ملايين يورو إضافة إلى 350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)».