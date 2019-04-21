شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعر العملة السودانية إلى 45 جنيهاً للدولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية، اليوم (الأحد)، إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية إلى 45 جنيهاً للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي تزامناً مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية، بحسب الوكالة.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة وافقتا اليوم على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.