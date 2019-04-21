شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يدعو لتوفير دعم سياسي ومالي للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» مجلس وزراء الخارجية العرب إلى توفير دعم سياسي ومالي للشعب الفلسطيني وتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية لمواجهة التعنت الإسرائيلي.

واستعرض عباس، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم (الأحد)، التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. داعياً الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأشار عباس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لايؤمن بالسلام وأن إسرائيل نقضت اتفاق أوسلوا وكل الاتفاقيات التي جاءت بعده خاصة اتفاق باريس الاقتصادي.

وأوضح أن آخر مظاهر نقض إسرائيل لالتزاماتها، وقفها للمقاصة المالية التي كانت قائمة مع الجانب الفلسطيني، بناء على اتفاق باريس، الذي ينص على أن تجمع إسرائيل أموال الجمارك لصالح السلطة الفلسطينية، مقابل 3% لإسرائيل.