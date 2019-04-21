شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف 8 متهمين باعتداءات سريلانكا وبومبيو يؤكد مقتل أمريكيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الأحد)، أن العديد من الأمريكيين قتلوا في اعتداءات سريلانكا، بدون تحديد عددهم.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: «نؤكد أن العديد من المواطنين الأمريكيين بين القتلى».
وهناك عشرات الاجانب بين 207 قتلى احصتهم السلطات السريلانكية التي أوقفت ثمانية أشخاص على صلة بسلسلة التفجيرات، وفقاً لما اعلنه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
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