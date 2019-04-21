شكرا لقرائتكم ارتفاع الجنيه السوداني بعد الدعم من السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك #السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية، اليوم الأحد، إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامناً مع الهبوط الحاد لأسعار #الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة.

كانت #السعودية و #الإمارات العربية المتحدة قالتا اليوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها 3 مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.