شكرا لقرائتكم ارتفاع الجنيه السوداني بعد الدعم من السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك #السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية، اليوم الأحد، إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.
وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامناً مع الهبوط الحاد لأسعار #الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة.
كانت #السعودية و #الإمارات العربية المتحدة قالتا اليوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها 3 مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.
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