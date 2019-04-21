توقيف ثمانية أشخاص على صلة بالتفجيرات في سريلانكا

اسماء السيد - كولومبو: اوقف ثمانية أشخاص في سريلانكا على صلة بسلسلة تفجيرات شهدتها الجزيرة الاحد وخلفت 207 قتلى على الاقل، وفق ما اعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
وقال رئيس الوزراء في كلمة عبر التلفزيون "حتى الآن، الاسماء التي لدينا محلية"، لكن المحققين يسعون الى معرفة ما إذا كانت لديهم "علاقات مع الخارج"، من دون تفاصيل إضافية.
كما أقر بوجود "معلومات" عن هجمات محتملة.
وأضاف "يجب أن نحقق كذلك في سبب عدم اتخاذ احتياطات كافية".
إلا أنه اكد أن أولوية الحكومة الأولى ستكون "اعتقال الإرهابيين".
وتابع "أولا وقبل كل شيء علينا أن نضمن أن لا يرفع الإرهاب رأسه في سريلانكا".
وهزت ثمانية انفجارات عدداً من الفنادق الفخمة والكنائس في أرجاء سريلانكا الأحد، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.
وذكرت مصادر لوكالة فرانس برس أن انتحاريين نفذوا اثنين من الهجمات على الأقل.
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