ماذا يحدث في سريلانكا؟ ..تفجيرات دامية بنكهة حرب أهلية تحمل مخالب نمور التاميل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image result for sri lankan civil war

استيقظ العالم، الأحد، على أنباء تفجيرات دامية ضربت عدد من الكنائس والفنادق في سريلانكا، موقعة أكثر من مائتي شخص وهو العدد الأكبر من الضحايا الذي يقع منذ انتهاء الحرب الأهلية السريلانكية في 2009، في ضربة قوية لحقيقة أن حكومة سريلانكا حققت سلسلة من الانتصارات في حربها الأهلية الطويلة، في تحقق لنبوءة الخبراء الذين حذروا من أن هذه البلاد ستشهد تفجيرات دامية في يوم من الأيام لن تقل بشاعة عن الحرب الأهلية.

الصراع السريلانكي.. حرب أهلية منتهية تحت رمادها انفصاليون دمويون

استمر الصراع بين الحكومة السريلانكية ونمور تحرير تاميل إيلام قرابة ثلاثة عقود وهو واحد من أطول الحروب الأهلية في آسيا، والتي أعلنت جبهة نمور تحرير تاميل المعروفة أكثر باسم «نمور التاميل»، أقليم إيلام دولة مستقلة لأقلية التاميل في الجزيرة، وذلك في أعقاب هجوم عسكري عنيف استمر لمدة عام، ادعت الحكومة السريلانكية في مايو 2009 أنها هزمت فيه الجماعة الانفصالية، وقتلت زعيمها فيلوبيلاي برابهاكاران، لكن قد تواصل المجموعة شن هجمات من نوع حرب العصابات على البلاد، حسب مركز «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي للدراسات السياسية.

ويرى الخبراء أنه من أجل سلام دائم فالحكومة السريلاكية ستحتاج إلى إيجاد حل سياسي للصراع العرقي بين الأغلبية السنهالية والأقلية التاميلية التي ابتليت بها البلاد منذ استقلالها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وكندا إلى الولايات المتحدة والهند وأستراليا جبهة نمور تحرير تاميل إيلام منظمة إرهابية، مما زاد من صعوبة حصول المجموعة على التمويل من الخارج، وقتلت الحرب الأهلية ما يقرب من سبعين ألفًا، واتهمت مجموعات المراقبة كلا من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام والجيش السريلانكي بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والابتزاز واستخدام الأطفال كجنود في ميدان القتال. © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Related image

غرقت سريلانكا التي كانت تعرف سابقًا باسم سيلان، في صراع عرقي منذ استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1948، يقول إحصاء حكومي عام 2001 أن السكان الإثنيين الرئيسيين في سريلانكا هم السنهاليون 82%، التاميل 9.4% وسريلانكا مور 7.9% في السنوات التي أعقبت الاستقلال، فقد حرم السنهاليين، الذين استاءوا من المحسوبية البريطانية تجاه التاميل خلال الفترة الاستعمارية، فقد كان العمال والمزارعين من المهاجرين التاميل الذين جاءوا من الهند وجعلوا السنهالية اللغة الرسمية. في عام 1972، غير السنهاليين اسم البلد من سيلان وجعلوا البوذية الديانة الرئيسية للأمة.

ومع تنامي التوتر العرقي، في عام 1976، تشكلت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام تحت قيادة فيلوباي براباكاران، وبدأت الحملة من أجل إقامة وطن للتاميل في شمال وشرق سريلانكا، حيث يقيم معظم التاميل في الجزيرة. في عام 1983، نصبت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام كمينا لقافلة تابعة للجيش، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عشر جنديا وإحداث أعمال شغب قتل فيها 2500 من التاميل.

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خلال النزاع برزت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام كمنظمة إرهابية مخيفة، تشتهر بالتفجيرات الانتحارية، وتجنيد الأطفال الجنود، والقدرة على تحدي القوات السريلانكية من شبه جزيرة جافنا في الشمال أسفل الجانب الشرقي من الجزيرة. وضعت وزارة الخارجية الأمريكية جبهة نمور تحرير تاميل إيلام على قائمتها الإرهابية في عام 1997، وفي عام 2002، توسطت النرويج في اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة نمور تحرير تاميل إيلام والحكومة السريلانكية. انهارت محادثات السلام في العام التالي، لكن الخبراء افترضوا الهدنة الهشة التي عقدت في جزء كبير منها بسبب الدمار الذي خلفته كارثة تسونامي عام 2004، والتي تسببت في وفاة ثلاثين ألف شخص في الجزيرة.

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في أغسطس 2005، أدى اغتيال وزير خارجية سريلانكا، لاكشمان كاديرجامار، إلى اندلاع الصراع، وعلى مدى العامين المقبلين، انتهكت كل من الحكومة والمتمردين بشكل متكرر اتفاقية وقف إطلاق النار. في يناير 2008، وقال متحدث باسم مجلس الوزراء إنه «من غير المجدي التحدث إليهم [جبهة نمور تحرير تاميل إيلام] الآن»، وانسحبت الحكومة السريلانكية رسميًا من الهدنة، مما دفع المراقبين من الشمال إلى الانسحاب من البلاد. منذ نهاية وقف إطلاق النار، يحاول الجيش السريلانكي اجتثاث جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، وفي مايو 2009، زعمت الحكومة أنها هزمت المتمردين وحررت البلاد.

وفي الانتخابات الوطنية التي أجريت في نوفمبر 2005، خسر المرشح رانيل ويكريماسينغ من الحزب الوطني الموحد الحاكم بفارق ضئيل أمام ماهيندا راجاباكسا المتشددة المناهضة لحركة نمور تحرير تاميل إيلا، تحالف راجاباكسا مع حزب الحرية السريلانكي مع حزبين سياسيين مناهضين بشدة لحركة نمور تحرير تاميل إيلام: الماركسي المتطرف جانثا فيموكي بيرامونا من جبهة التحرير الشعبية، وحزب جاثيكا هيلا أورومايا القومي من حزب التراث الوطني، الخاضع لسيطرة الرهبان البوذيين. كما وقف البرلمانيون المسلمون مع هذا التحالف ضد المتشددين. © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image result for sri lankan civil war

وفي عام 2006، أطلقت الحكومة حملة عسكرية للقضاء على جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، وبحلول يوليو 2007، سيطرت على شرق البلاد، وأقام الائتلاف الحاكم شراكة مع المنشقة المؤيدة للحكومة لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام، تاميل مككال فيدوثالي بوليكال، وقام بتعيين زعيم هذا الحزب كرئيس للوزراء في مجلس المحافظة الشرقي المنشأ حديثًا بعد انتخابات مايو 2008. يقول الخبراء إن هذا النهج من المرجح أن يستخدم في الشمال إذا نجحت الحكومة في هزيمة جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. ومع ذلك، تزعم جماعات حقوق الإنسان أن جبهة نمور تحرير تاميل إيلام ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب بسبب دعم من الحكومة المركزية.وتنفي الحكومة السريلانكية هذه المزاعم قائلة إن الاتهامات تهدف إلى تشويه سمعتها وحلفائها.

واتهمت مجموعات المراقبة كلا من الجيش السريلانكي وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والتجنيد واستخدام الجنود الأطفال. في أغسطس 2007، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يصور الانتهاكات المزعومة على جانبي النزاع، وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات مماثلة في تقريرها لعام 2008 بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم.

أدى القتال المتزايد في شمال البلاد في أوائل عام 2009 إلى نزوح أكثر من 250 ألف شخص، وسط اتهامات لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام والحكومة بتعريض المدنيين للخطر، وأسفر القتال بين الحكومة والمقاتلين عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

مستقبل الصراع

بحلول أوائل عام 2009، قال العديد من الخبراء إن القدرات العسكرية التقليدية لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام قد تحطمت إلى حد كبير. يقول روبرت روتبيرج من برنامج هارفارد حول الصراع العنيف وحل النزاعات «لقد انتهى فعليًا ما عدا كزمرة من حرب عصابات». ومع ذلك، فإنه يحذر من أن الذي يمكن أن يشن حرب عصابات لسنوات.

لكن المشكلة الأكبر المتمثلة في دمج الأقلية التاميلية في الجزيرة ستظل قائمة حتى لو هُزمت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، كما يقول الخبراء. يقول روتبرج إنه من الضروري أن تتحرك الحكومة لإعطاء «صفقة عادلة للتاميل وإدماجهم بشكل أكثر فعالية في نسيج الأمة». © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing Image result for sri lankan civil war

وتقول أهيلان كاديرجامار، المتحدثة باسم منتدى سريلانكا للديمقراطية، وهي مجموعة مستقلة من الناشطين الذين يعملون من أجل تعزيز الديمقراطية، إن الحكومة لم تبد اهتماماً كافياً بالانتقال إلى العملية السياسية. يقول كاديرجامار إن معظم سياسات البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تدور حول جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، حيث تحاول الحكومات المتعاقبة القضاء على النمور أو التفاوض معهم. لكن زوال المجموعة سيفتح إمكانات لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الأخرى مثل العدالة الاقتصادية والجنس والطائفة وحقوق العمل وإرساء الديمقراطية.

ويرى الدكتور محمد شريف أسيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبو، في تصريحات صحفية أن أخطر مخلفات الحرب الأهلية السريلانكية قد يكمن في موجة التشدد البوذي التي أعقبتها، وتبلورت على شكل حلف سياسي بين المتشددين البوذيين ومعسكر الرئيس السابق ماهيندرا راجابانغسا، وكانت همزة الوصل بينهما الفساد والمحسوبية والانتقام من الأقليات.