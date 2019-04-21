شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجنة الدينية بالبرلمان " تدين الأحداث الإرهابية فى سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية والمناطق المحيطة بها، اليوم الأحد ، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 200 قتيل، وإصابة المئات، حيث استهدفت الهجمات الإرهابية عددا من الكنائس والفنادق، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة، والذى تحتفل به الكنائس الكاثوليكية اليوم.

ووصفت اللجنة الدينية عبر بيان لها اليوم، هذه الهجمات الإرهابية بالخسيسة والغادرة والغاشمة، وقالت إن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويهدد العالم كله، داعية جميع دول العالم والمجتمع الدولي إلي التكاتف والتضافر لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف ، وتقدمت اللجنة الدينية بالبرلمان بخالص التعازي لدولة سريلانكا وشعبها ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.