- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفيرة مصر فى قبرص تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت سفيرة مصر فى قبرص مي طه خليل منذ قليل، بصوتها فى استفتاء التعديلات الدستورية لعام 2019، وذلك داخل سفارة جمهورية مصر العربية فى قبرص برفقة أولادها.
وبدأت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج منذ يوم الجمعة الماضية وتنتهى اليوم، ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 من الناخبين. واستغرق مجلس النواب شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سفيرة مصر فى قبرص تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.