شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيناتور الفرنسى داميان رينار يشيد بمناخ الاستفتاء خلال لقاء رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السيناتور الفرنسى داميان رينار، ممثلا عن الفرنسيين خارج فرنسا.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور عبد العال على العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، والتطورات الإيجابية التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى البرلمانى أو السياسى، وهو ما تشهد عليه زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية التى تجمع بينهما.

تطرقت المباحثات إلى التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصرى، حيث أشاد النائب الفرنسى بالمناخ العام الذى يجرى فيه الاستفتاء عليها.

وتطرق النائب الفرنسي إلى ملف الصحة والتطورات الأخيرة التى تبذلها مصر فى هذا السياق، وما إذا كانت هناك مساعدات يمكن أن تقدمها فرنسا لمصر فى هذا المجال، كما تطرق أيضاَ إلى ملف التعليم، وخاصة ما يتعلق باللغة الفرنسية فى مصر.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور عبد العال إلى أهمية زيادة عدد المنح الدراسية للمصريين، أكد النائب الفرنسى على أهمية تطوير التعاون بين البلدين فى مجال التعليم المهنى.





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