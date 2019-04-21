شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف لطلبة الإسكندرية: باب البرلمان مفتوح للجميع والشباب هم المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وترسيخ مفهوم الديمقراطية، افتتح السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بقاعة مجلس الشورى سابقا، النموذج الأول لمحاكاة لطلبة جامعة الاسكندرية لمجلس النواب.

شارك فى جلسة المحاكاة ، طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها نموذج محاكاة لمناقشة التعديلات الدستورية الحالية.

وألقى وكيل أول مجلس النواب، محاضرة للطلاب حول الحياة النيابية المصرية ودور مجلس النواب وتاريخه، وأهمية توعية الشباب بتحديات المرحلة الراهنة، وشرح أسس عمل البرلمان المصرى للطلاب، كما أكد للطلاب، إن مصر الآن تبنى من جديد و بإستراتيجية عامة للدولة المصرية الحديثة.

وشهدت الجلسة أسئلة من الطلبة واجابات من وكيل المجلس حول التعديلات الدستورية، حيث أكد السيد الشريف، أن الطلبة هم الاجيال القادمة ومن سيتولون تولى الامانة مطالبهم بان باب مجلس النواب مفتوح امام الجميع

وفى نهاية جلسة المحاكاة سلم " السيد الشريف " الوكيل الاول لمجلس النواب شهادات تقدير للطلاب المشاركين في النموذج تقديراً لجهودهم في محاكاة الحياه النيابية ،وخاصة مناقشة وشرح التعديلات الدستورية .

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حضر جلسات نموذج المحاكاة السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجيه السابق ،و النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية .

وكشف طلاب كليه الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، فى بداية اللقاء عن نجاحهم خلال الفترة الماضية فى تشجيع زملائهم على مستوى أرجاء الجامعة على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد شرحها لهم وتأكيد أهميتها للاستمرار فى بناء مصر الحديثة

وكان النائب الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنه الثقافه والإعلام بمجلس النواب، قد قام بتدريب الطلاب خلال المرحلة الماضية على محاكاة التعديلات الدستورية بدعم من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب و الدكتورعصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور قدرى إسماعيل عميد الكلية.