كتب إبراهيم حسان
قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إنه تم العثور على مبلغ 7 مليون يورو و350 ألف دولار، فى مقر إقامة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير.
وأكد البرهان، خلال حواره للتليفزيون السودانى، على أن الأموال التى عثر عليها فى مقر إقامة البشير أودعت فى البنك المركزى السودانى، مشيرا إلى أن الرئيس السودانى المخلوع وقادة فى حزب المؤتمر موجودون فى السجن حاليا.
وأشار رئيس المجلس العسكرى السودانى، إلى إجراء بعض التعديلات الرئيسية فى وزارات عدة مراعاة للخبرة والكفاءة بالسودان، قائلا: "يفضّل أن...
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: عثرنا على أكثر من 7 ملايين دولار بإقامة "البشير" ونشكر مصر على الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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