وزير الخارجية الأميركي: مقتل العديد من الأميركيين في اعتداءات سريلانكا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن "مقتل العديد من الأميركيين في اعتداءات ​سريلانكا​".

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى مقتل أكثر من 207 أشخاص بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.