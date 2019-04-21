علق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الهجود الذي وقع اليوم في ​السعودية​ والذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال غرب ​الرياض​، قائلا: "لأننا نرفض إستهداف أية دولة عربية نعتبر إستهداف المتشددين للسعودية اليوم رد واضح على خطوات الإنفتاح في السعودية ومدان بكل المعايير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دان هجوم الرياض: رد واضح على خطوات الإنفتاح في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.