مظلوم: هناك الكثير من الأفكار لمعالجة الوضع الإقتصادي لكن القضية تحتاج لإرادة

اعتبر النائب البطريركي العام المطران ​سمير مظلوم​، في حديث تلفزيوني، أن الوضع الإقتصادي يتطلب معالجة سريعة، مشيراً إلى أن جميع القوى من المفترض أن تساعد في هذا الموضوع.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأفكار والإقتراحات للمعالجة، لكنه اعتبر أن القضية تحتاج إلى إرادة، داعياً إلى تأليف فريق من الخبراء الإقتصاديين ودعمه.

وشدد المطران مظلوم على أن ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ حول هذا الموضوع بعد أن تناوله في رسالة ​الفصح​، لافتاً إلى أن البطريرك الراعي يرى أن الوضع صعب جداً.

وأوضح المظران مظلوم أن البطريرك الراعي يحمل هم ​المجتمع اللبناني​، الذي أصبح بأكثريته تحت خط ​الفقر​، مؤكداً أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي يهدد كل اللبنانيين، وهو لا يطالب بمعالجته للموارنة أو للمسيحيين فقط.