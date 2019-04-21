الطقس غداً غائم جزئياً مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الاثنين غائم جزئياً مع بداية ارتفاع في ​درجات الحرارة​، التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، في حين تتساقط امطار متفرقة أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة لفترة محدودة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر، محذرة من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٢٠٠ متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى .

أما الثلاثاء، فصافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما يبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٣٠٠ متر.

والأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيأ مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.