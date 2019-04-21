الصفدي تمنى أن تتوصل الدول إلى اعتماد سياسات تؤدي إلى قطع دابر الارهاب

علق الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على تفجيرات ​سريلانكا​، لافتاً إلى "أخبار حزينة عمت العالم على اثر التفجيرات الدموية التي أودت بالمئات بين قتيل وجريح، ندين بشدة هذه الأعمال ​الارهاب​ية التي لا تمت للأديان بصلة، ونتمنى أن تتوصل الدول إلى اعتماد سياسات تؤدي إلى قطع دابر الارهاب".

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل أكثر من 207 شخصا بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.