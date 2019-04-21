داود: ما حصل في سريلانكا إرهاب مدان بكل المقاييس

علق وزير الثقافة محمد داود، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على تفجيرات ​سريلانكا​، معتبراً أن "ما حصل في سريلانكا بحق المصلين في الكنائس ونزلاء الفنادق، إرهاب مدان بكل المقاييس، ويؤكد مجددا حاجة العالم الملحة لنبذ التعصب وتقديم منطق التسامح و​المحبة​ على منطق الحقد والكراهية".

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.