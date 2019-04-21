النشرة: توقيف لبناني بجرم سرقة وسلب ومحاولة قتل في بلدة يونين

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت اللبناني م.أ.ح. من ​بلدة يونين​ بجرم سرقة وسلب و​محاولة قتل​ وذلك على مفرق يونين قرب محطة امهز وأحيل الموقوف الى ​القضاء​ المختص".

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