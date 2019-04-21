مروان شربل: الإرهاب لا دين له ولا طائفة والإرهابيون لا يعرفون الله

دان الوزير السابق مروان شربل، في حديث تلفزيوني، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، مؤكداً أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة، مشدداً على أن الإرهابيين لا يعرفون الله لأن الرب هو رب التسامح والمحبة والسلام.
وفي حين لفت شربل إلى أن ما حصل عمل إرهابي منظم ومدروس، رأى أن على الحكومة السريلانكية أن توضح الأمور وتبحث عن الخلافات الموجودة على أرض الواقع في حال لم تتبن أي جهة المسؤولية.
ورداً على سؤال، أكد شربل أن لبنان آمن على المستوى الأمني، لكنه أشار إلى أنه ليس آمناً على المستوى الإقتصادي.
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