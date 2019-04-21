أكد عضو "التكتل الوطني" النائب ​طوني فرنجية​ في حديث تلفزيوني له أنه "من أول يوم من انتخاب ​الرئيس ميشال عون​ رئيسا للبلاد مواقف رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ واضحة تجاه ​بعبدا​، ودائما يجددها، ولكننا لم نتلقى أي تحرك من الجانب الآخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: مواقفنا واضحة تجاه بعبدا منذ اول يوم على انتخاب الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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