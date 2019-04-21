المفتي عبدالله: التعيينات عبر الكفاءات تأتي بالمصلحة العامة لكل المواطنين

شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، في كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة المروانية- قضاء الزهراني، على "ضرورة تطبيق القانون، عبر معايير موحدة لكل الفئات والشرائح اللبنانية"، مؤكدا أن "التعيينات عبر الكفاءات، تأتي بالمصلحة العامة لكل المواطنين، وأما إذا وضع غير الكفوء في المكان غير المناسب، فيخسر كل المواطنين، لأن غياب الأكفاء هو حرمان جماعي للمجتمع اللبناني".
ودعا كل الأفرقاء إلى "إعادة النظر في الأداء، والبدء بقراءة نقد ذاتي، لتصويب وتصحيح المسار"، آملا "عدم إعطاء حصانة للفاسدين".
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