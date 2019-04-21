أكدت مصادر مجلس الانماء والإعمار لقناة "LBC" أنه "يتم تعداد دخول وخروج السيارات يوميا على مداخل ومخارج ​بيروت​ عبر آلات حديثة"، مشيرةً الى أن "سبب إزدحام السير هو ارتفاع عدد السيارات وغياب الطريق الرديف الساحلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الإنماء والإعمار لـ LBC: ارتفاع عدد السيارات سبب الازدحام عند مدخل بيروت الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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