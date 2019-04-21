زيلينسكي للأوكرانيين: فعلناها سوية ولن أخيب ظنكم أبدا

تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، ​فلاديمير زيلينسكي​ بعد استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوزه في ​السباق الرئاسي​، بأنه لن يحبط أبدا الشعب الأوكراني، مشيراً إلى "اننا فعلناها سوية ولن يكون هناك أي غرور وأود أن أعرب عن مجرد الشكر لوالدي على دعمهما لي، ولزوجتي على قوتها وصمودها، شكرا لكل العسكريين والمتطوعين الذي يحمون ​أوكرانيا​ وللأوكرانيين الذين أيدوني، كما أشكر هؤلاء الذين قاموا بخيار آخر وأعد بأنني لن أخيبكم أبدا".

وكانت قد أفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، بأن "المرشح الرئاسي الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حصل على نسبة 73.7 بالمئة من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية".

فيما اعترف المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، ​بيترو بوروشينكو​، بـ"هزيمته في السباق الرئاسي أمام منافسه، فلاديمير زيلينسكي"، متعهداً بـ"ألا ينسحب من ​السياسة​ قريبا"، داعيا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك معارضة قوية جدا في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة".