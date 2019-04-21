ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط الجنسية عن 551 مواطنا متهما بالإرهاب

ألغى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط الجنسية عن 551 مواطنا متهما بالإرهاب، وكلف وزير الداخلية بدراسة وتقييم الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية.

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