بوروشينكو اعترف بهزيمته بانتخابات الرئاسة الأوكرانية: لن أنسحب من السياسة

اعترف المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، بيترو بوروشينكو، بـ"هزيمته في السباق الرئاسي أمام منافسه، فلاديمير زيلينسكي"، متعهداً بـ"ألا ينسحب من السياسة قريبا"، داعيا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك معارضة قوية جدا في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة".
وكانت قد أفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن "المرشح الرئاسي الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حصل على نسبة 73.7 بالمئة من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية".
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