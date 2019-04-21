بوروشينكو اعترف بهزيمته بانتخابات الرئاسة الأوكرانية: لن أنسحب من السياسة

اعترف المرشح ل​انتخابات​ الرئاسة الأوكرانية، ​بيترو بوروشينكو​، بـ"هزيمته في ​السباق الرئاسي​ أمام منافسه، ​فلاديمير زيلينسكي​"، متعهداً بـ"ألا ينسحب من ​السياسة​ قريبا"، داعيا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك معارضة قوية جدا في ​أوكرانيا​ خلال الفترة المقبلة".

وكانت قد أفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، بأن "المرشح الرئاسي الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حصل على نسبة 73.7 بالمئة من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات الرئاسية".